Соединенные Штаты способны взаимодействовать с движением «Талибан» в целях борьбы в Афганистане с террористической группировкой «Исламское государство».

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник генерал-лейтенант американских Сухопутных войск Майкл Курилла, занимающий в настоящее время должность начальника штаба Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США.

«Однако я считаю, таково мое личное мнение, что имеются прагматические примеры того, что мы можем объединиться в преследовании «ИГ-Хорасан», учитывая угрозу родине», — сказал военачальник. Он отвечал на вопрос о возможном сотрудничестве США и талибов в борьбе с терроризмом в Афганистане. Курилла принял участие в слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры, выдвинутой ранее президентом Джо Байденом на пост главы СЕНТКОМ.

Генерал также выразил мнение, что террористы в Афганистане вынашивают замыслы совершения вылазок в Соединенных Штатах, но в настоящее время не имеют потенциала, позволяющего провести такие операции. По его оценке, «ИГ-Хорасан» производит перегруппировку сил в Афганистане. Проблема также заключается в том, что «[движение] «Талибан» не отреклось от [террористической сети] «Аль-Каида», убежден Курилла. На его взгляд, у ИГ есть «стремление атаковать родину», то есть США. «[Но] у них еще нет такого потенциала», — отметил генерал.