Ракеты Ракеты Standard Missile 6 (SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия(SM-6) могут использоваться против гиперзвукового оружия, пишет The Drive, ссылаясь на заявление вице-адмирала Военно-морских сил (ВМС) США Джона Хилла.

«Вся идея заключалась в том, чтобы справиться с маневром на высокой скорости. [SM-6] действительно единственная гиперзвуковая оборона в стране», — назвал военный единственную американскую гиперзвуковую противоракету.

Издание напоминает, что в настоящее время американцы имеют два варианта SM-6 — Block I и Block IA. Третья версия, Block IB, находится в разработке. Согласно The Drive, вице-адмирал, вероятно, имел ввиду именно ракеты Block I и IA (aif.ru)