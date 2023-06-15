США направили на Ближний Восток боевые самолеты F-22 из-за «небезопасных действий» российской авиации.

«Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в свете многогранной поддержки и демонстрации возможностей США в связи с действиями российских самолетов в регионе», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла отметил, что «небезопасные и непрофессиональные действия российских сил — это не то, чего можно ожидать от профессиональных ВВС».

Регулярное нарушение ими согласованных мер по деконфликтному использованию воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчетов, отметил он. (Агентство Анадолу)