США направили на Ближний Восток боевые самолеты F-22 из-за «небезопасных действий» российской авиации.

«Истребители F-22 Raptors ВВС США переброшены в зону ответственности CENTCOM в свете многогранной поддержки и демонстрации возможностей США в связи с действиями российских самолетов в регионе», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM).

Глава Центрального командования ВС США генерал Майкл Курилла отметил, что «небезопасные и непрофессиональные действия российских сил — это не то, чего можно ожидать от профессиональных ВВС».

Регулярное нарушение ими согласованных мер по деконфликтному использованию воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчетов, отметил он. (Агентство Анадолу)

image
(Пока оценок нет)