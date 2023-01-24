Администрация Байдена может объявить передачу Украине танков Abrams уже на этой неделе, чтобы повлиять на Германию, чтобы та, в свою очередь, передала ВСУ танки Leopard.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц, передача должна стать частью дипломатических договоренностей с Берлином, чтобы ФРГ передала небольшое количество танков Leopard и одобрила их передачу странами ЕС. Это уладило бы разногласия Запада по танкам, передача которых, по мнению некоторых стран, чревата эскалацией боевых действий.

По словам собеседников издания, смена позиции США следовала за телефонным разговором с Олафом Шольцом 17 января, в ходе которого Байден согласился рассмотреть вопрос о поставке Abrams несмотря на решение Пентагона. Передача Украине танков была предметом интенсивных американо-немецких переговоров, отметил источник WSJ в Берлине. (УНИАН)