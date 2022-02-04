Госсекретарь США Этони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили ситуации на украинской границе и санкции в отношении России за вторжение в Украину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госдепа.

Отмечается, что Блинкен рассказал с Кулебой об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап», — сообщили в госдепе.

Сообщается, что стороны обсудили динамику переговоров в рамках «нормандского формата» и выразили надежду на то, что Россия продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.