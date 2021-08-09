Миссия США в Афганистане по-прежнему состоит в безопасном и упорядоченном выводе американских войск, согласно указаниям президента Джо Байдена. При этом США продолжают поддерживать афганские силы в плане финансирования и технического обслуживания, а также, когда это возможно, с помощью «оборонительных воздушных ударов».

Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Пентагона.

«Продолжающееся кровопролитие со стороны Талибана приводит лишь к новому кровопролитию, затягиванию конфликта и отталкивает от них (талибов) афганский народ», – отмечается в документе.

«Мы потрясены многочисленными сообщениями о нарушениях Талибаном прав человека, включая насильственное проникновение в комплексы зданий неправительственных организаций и использование гражданских лиц в качестве живого щита», – говорится далее в заявлении.

«Мы продолжаем призывать Талибан приостановить свои наступательные операции и вступить в добросовестный диалог для урегулирования конфликта путем переговоров», – подчеркивает военное ведомство США. (Голос Америки)