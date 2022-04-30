Сенатор США Стив Дейнс в ходе встречи с министром обороны Молдовы Анатолием Носатым заявил, что Вашингтон собирается продолжить поддержку модернизации армии республики.

Как передает РИА Новости, об этом заявляет пресс-служба молдавского оборонного ведомства.

«Стив Дейнс подтвердил готовность своей страны продолжать начатые проекты и оказывать поддержку усилиям по модернизации Национальной армии», — указано в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннее военное сотрудничество, помощь США в модернизации Национальной армии и возможности активизации партнерства двух стран в стратегическом диалоге.

Носатый дал высокую оценку всесторонней поддержке, которую оказывают американские партнеры в различных проектах и программах, в том числе в сфере обучения, тылового обеспечения и обновлении армейской инфраструктуры.