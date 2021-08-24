«Пандемия [коронавируса] — это проблема, которая не знает границ. Когда президент [Джо] Байден и я занимали свои посты, мы говорили о том, чтобы не только вакцинировать жителей нашей страны, но и создать запасы безопасных и эффективных вакцин для всего мира», — сказала Харрис. По ее словам, США «на сегодняшний день направили по всему миру 110 млн доз, из них в страны Юго-Восточной Азии — 23 млн». «Речь идет о бесплатных вакцинах», — уточнила вице-президент.

Харрис также отметила, что Соединенные Штаты «намерены стремиться к укреплению мировой системы здравоохранения, а также бороться с новыми вирусами, которые могут появиться в будущем».