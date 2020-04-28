Сроки проведения дебатов кандидатов на пост президента США остаются неизменными

Первые общенациональные теледебаты кандидатов на пост президента США состоятся в конце сентября, но порядок их проведения может быть скорректирован из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник портал Election Central, размещающий информацию о ходе предвыборной кампании.

«Есть шанс, что по каким-то причинам дебаты будут либо перенесены, либо их формат изменится в связи с пандемией коронавируса, — отметил портал. — Однако каких-либо официальных объявлений относительно возможных изменений в порядке проведения теледебатов не было, поскольку до их начала еще несколько месяцев».

Кандидаты на пост президента США от Республиканской и Демократической партий в сентябре и октябре 2020 года проведут серию из трех общенациональных теледебатов, отметил портал. В них будет участвовать Дональд Трамп, кандидатуру которого на второй президентский срок должен утвердить 24-27 августа съезд Республиканской партии в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Имя его соперника будет названо на Национальном съезде Демократической партии, который состоится 17-20 августа в Милуоки (штат Висконсин). После того, как сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс 8 апреля отказался от участия в предвыборной гонке, единственным претендентом на выдвижение кандидатом от демократов на выборах остался экс-вице-президент США Джозеф Байден. (ТАСС)