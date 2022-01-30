В то время как российские СМИ осуждают Союз армян России (САР) за попытку показа фильма о пособнике немецких нацистов Гарегина Нжде, армянский филиал информационного агентства «Sputnik» демонстрирует обратное. Так, «Sputnik Армения» опубликовал информацию о том, что посольство Армении в России выступило с заявлением в связи с показом фильма о Нжде.

«Посольство РА в РФ находится на связи как с «Союзом армян России» и другими армянскими организациями, действующими на территории РФ, так и с российскими властями. Посольство также внимательно следит за публикациями в прессе и выражает свою глубокую озабоченность в связи с попытками осквернения памяти борца за независимость Армении Г. Нжде со стороны определенных кругов, заинтересованных в очернении армяно-российских братских отношений», — говорится в комментарии посольства.

Тем самым посольство Армении пошло против официальной позиции России в вопросе Нжде. Посольство называет его «борцом за независимость Армении», в то время как в России Нжде признан на официальном уровне как пособник немецких нацистов.

Примечательным является то, что в информации «Sputnik Армения» после комментария посольства приведена также часть пресс-релиза САР о том, что «Нжде был осужден по 4 статьям УК РСФСР, и ни в одной нет указания на сотрудничество с фашистами». Хотя на самом деле Нжде был осужден за шпионаж и сотрудничество с немецкими нацистами.

Приведя эту неверную информацию, «Sputnik Армения» выступил против официальной позиции России и фактически способствует героизации пособников фашизма со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Таким образом, армянский филиал российского информационного агентства превратился в канал попытки реабилитации нацизма. В то время как Россия всегда активно выступает против переписывания истории и искажения реалий Второй мировой войны, «Sputnik Армения» на конкретном примере открыто встал на сторону сторонников героизации нацизма.

Вместо того, чтобы привести информацию о том, что Нжде активно предлагал свои услуги немецким фашистам для борьбы против СССР, «Sputnik Армения» пытается обелить одного из организаторов армянского легиона, принимавшего участие в подготовке диверсантов для подрывной деятельности в тылу советских войск.

Главным лозунгом Нжде было: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Но на самом деле подготовленные Нжде диверсанты погибали не за Армению. Так, 1 сентября 1945 года в выходящем в США армянском еженедельнике Armenian Mirror-Spectator был опубликован документ, согласно которому Нжде хотел превращения советской Армении в германскую колонию. Выходит, что «борец за независимость Армении» хотел видеть свою родину в качестве германской колонии.

Это обстоятельство ничуть не удивляет, так как на протяжении многих лет и особенно после 44-дневной войны «Sputnik Армения» выступает основным рычагом армянской пропаганды в информационном противостоянии против Азербайджана и Турции. Теперь к этому добавилась и попытка героизации нацизма. Остается удивляться, что даже после попытки обеления Нжде в Москве смотрят сквозь пальцы на провокационную деятельность «Sputnik Армения» также, как и на выходки САР.