«По С-400 наша позиция всегда была предельно открытой. То, что мы говорим общественности по теме С-400, – это действительно то, что мы думаем. Озвученные нами детали по теме в контактах с нашими собеседниками — будь то западные страны или Россия – остаются в силе. Военно-техническое сотрудничество с Россией удовлетворяет потребности Турции и продолжится так же, как и ВТС с западными странами», — заявил Кючюкйылмаз РИА Новости.