Состоялась церемония открытия чемпионата мира, организованного в Катаре.

Как сообщают мировые СМИ, мероприятие состоялось на стадионе «Эль-Байт» вместимостью 60 тысяч зрителей в городе Эль-Хаур, расположенном в 40 километрах к северу от Дохи.

На церемонии Чон Чонгук, участник южнокорейской Kpop-группы BTS, исполнил песню «Dreamers». На мероприятии выступили также многие известные зарубежные и катарские певцы.

Отметим, что ЧМ-2022 стартует игрой Катар-Эквадор, которая начнется в 20:00 по бакинскому времени, победитель мундиаля заработает 42 млн. долларов.

В церемонии принимаеи участие президент Турции.