SOS! Помощь нужна здесь и сейчас

Вчера, наконец, в официальных заявлениях появилась хоть какая-то конкретика относительно ситуации с коронавирусом в Азербайджане. Пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов в эфире Real TV признал, что «тенденция с коронавирусной инфекцией неблагополучная» и распространяется она «в геометрической прогрессии». Что правительство не делает из этого «секрета», мы тоже узнали только вчера.

Понятно, что власти не хотели сеять панику, но, вместе с тем, уже изначально было ясно, что стремительное распространение инфекции в соседнем Иране, тем более при открытых границах, с большой вероятностью коснется и Азербайджана. Да и импорт вируса из Китая при таком активном товарообороте с участием человеческого фактора не исключался. Это простая логика. Но и слухами земля полнилась. Город у нас не очень большой, у многих есть родня, друзья и знакомые в медицинской среде, вот и просачивалась информация, да и фактор социальных сетей сыграл немаловажную роль. Так что, люди знали о вспышке коронавируса задолго до официального объявления эпидемии и с придыханием следили, когда же и у нас начнется активное противостояние с вирусом.

Так или иначе, в какой-то момент пришлось признать, что вирус просочился и к нам, а самое главное – спустя какое-то время стало ясно, что удержать его под контролем не удается, но надо сделать все, чтобы выйти из ситуации с малыми потерями. И страна, пусть и с некоторым опозданием, объявила вирусу настоящую войну с привлечением всех своих ресурсов. Но, как известно, войн без всеобщей мобилизации не бывает, поэтому без оповещения населения не вышло. Спустя определенное время все возможности государства были брошены на линию фронта и все мы в той или иной степени оказались невольно вовлечены в процесс: кто на передовой, а кто — в тылу, кто-то стал активным участником военных действий, а кто-то – пассивным. Причем в какой-то момент ситуация стала меняться настолько быстро, что последние не успевали уже подготовиться к длительному вынужденному заточению.

Ведь меры в Азербайджане, как и во всем мире, предпринимаются совершенно беспрецедентные, такого не было никогда, ни при каких ситуациях, а их на нашем веку было немало. Разумеется, побуждения правительства самые благостные, направлены они на обеспечение безопасности и охрану здоровья, и абсолютное большинство населения с пониманием относится к принятым решениям и проявляет законопослушность. Подчиняется и надеется, что весь этот кошмар закончится через месяц, когда вирус по всем законам бытия достигнет своего пика и пойдет на спад. А пока основная масса жителей страны продолжает свой привычный образ жизни в комфортных домашних условиях, за исключением того, что не ходит на работу. Они имеют крышу над головой, вода течет из кранов, есть даже горячая, горит в доме лампочка Ильича, на кухне есть газ, подключен интернет, по телевизору можно смотреть сотни телеканалов. И совсем хорошо, если еще государство за такой санаторий и платит. А имея кое-какие сбережения, вообще можно не волноваться и спокойно ждать, когда зазвучат трубы победы. Но это в идеале.

А если карантин застал кого-то врасплох? Ведь каждая семья имеет свои текущие проблемы и их надо решать здесь и сейчас. У кого-то дома или в больнице больной, у кого-то ремонт, кого-то карантин застал как раз в процессе переезда, кто-то съехал со старой квартиры, а новую, еще не нашел, не успел перевезти вещи, потерял близкого и не может провести нормальные похороны и поминки и т.д. Да мало ли какие проблемы у людей. А главное — может у людей нет средств к существованию, поскольку не имели они гарантированного источника доходов, добывали они их с трудом, ежедневно выходя из дома и рассчитывая на случайный заработок, или получая мелкие заказы того или иного характера. Всего и не перечислишь. Тут ведь главный вопрос состоит в том, что в стране большая часть населения не имеет постоянных рабочих мест. Лишь 1,555 миллиона человек имеют работу в государственном и нефтяном секторе, еще 600 тысяч официально задействованы в частном секторе, и они гарантированно получат свою зарплату. А как же быть с остальными 4 миллионами гражданами трудоспособного возраста, которые или совсем не имеют работы, или же получают деньги по трудодням? Вот это и есть самая незащищенная сегодня часть населения. Есть большие сомнения, что они имеют какие-то запасы, а государство не берется оплачивать им простой. Такой вывод можно сделать из сегодняшнего интервью депутата Милли Меджлиса, известного экономиста Вугара Байрамова сайту Report, в котором он рассказал о программе государственной поддержки в целях снижения негативного воздействия коронавирусной пандемии. И в подготовленном рабочими группами, созданными по поручению президента, социальном пакете почему-то отсутствует эта категория лиц.

А ведь многие вообще живут на съемной квартире и им в течение карантина надо кроме обеспечения себя продуктами питания еще и платить за аренду, и хорошо, если хозяин войдет в положение, а если выселит? Но даже если не выселит, то ведь придется же платить в любом случае после завершения карантина, и вряд ли какой арендодатель предоставит новую отсрочку. А как им быть с оплатой коммунальных расходов, которые в условиях постоянного пребывания дома вырастут вдвое? Государство не компенсирует эти расходы, а службы не предоставят их бесплатно. А если в доме есть хронический больной и ему необходимы лекарства или госпитализация? Лечение, как на дому, так и в больнице, влетит в копеечку, ведь переход на обязательное медицинское страхование так и не состоялся – не успели, и тут вирус «подоспел».

А что, если карантин затянется, и начнутся проблемы с продовольствием, с обеспечением коммунальными услугами, интернетом. Где гарантии, что будут в магазинах мясо-молочные продукты, другая сельхозпродукция, мучные изделия? Или не будет денег у людей, чтобы их купить? Страшно подумать. Не лучше ли оказать материальное содействие на период карантина этой категории лиц, дабы обезопасить общество от развития ситуации в непредсказуемом направлении? И следует подумать о потребительских кредитах тоже. Ведь в пору карантина большинство платить не сможет, а после тоже сразу не получится. Все эти вопросы требуют незамедлительного вмешательства государства, рабочим группам следует и их внести в разрабатываемые программы содействия. Причем, людям нужна помощь не только здесь и сейчас, но и «подушка финансовой безопасности» на период сразу после окончания карантина, поскольку вернуть прежние рабочие места и заработки сразу не получится.

Надо начать оказывать материальную помощь людям уже сейчас, как это делается, скажем, в Германии, а подогнать под программы государственной поддержки, которые подготовили рабочие группы, и которые придется еще корректировать, можно потом. Не надо сейчас устраивать бюрократические проволочки нуждающимся. Вот проживающий в Берлине актер и режиссер Александр Миндлин, имея всего лишь вид на жительство и работающий гидом, получил финансовую помощь, сидя дома, на следующий же день после электронного обращения, причем в троекратном размере своего ежемесячного дохода. Без всяких проверок, подтверждений или бумаг. Просто перевели деньги на счет. Об этом он написал в своем блоге на Эхо Москвы. (https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2618373-echo/). Корреспондент того же издания Анна Розе в Берлине подтверждает: в ФРГ более чем трем миллионам индивидуальных предпринимателей и малым предприятиям, в том числе людям искусства, и даже «свободным художникам» — дизайнерам, музыкантам и поэтам, фотографам, живописцам и пр. категориям, кого там считают реально пострадавшими от мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса, будут направляться деньги в рамках «срочной помощи» из выделенных 50 млрд. – от 5 до 15 тысяч евро на три месяца, в зависимости от величины фирмы и от федеральной земли. Только потом, уже после завершения пандемии, если налоговое ведомство посчитает, что эти суммы полились в карман предпринимателей необоснованно, их надо будет вернуть. А сейчас все они получают деньги по первому же запросу и без всяких расспросов и бумаг. На то она и называется «срочной помощью». По 500 евро безвозмездно получат сотни тысяч стипендиатов федерального фонда, а вернут они их уже после окончания учебы в вузе. Такая же легкая процедура по получению прибавки детских пособий в размере 185 евро на каждого ребенка в месяц из-за закрытия детсадов и школ – надо просто подать заявление. Кроме того, собственникам жилья или арендодателям служебных площадей запрещается выгонять квартиросъемщиков за неоплату до конца года, на три месяца отсрочены коммунальные платежи и выплаты процентов по кредитам. Разумеется, с условием: все долги потом должны быть оплачены.

Понятно, что продумать и предусмотреть все очень сложно. Но ведь можно же обратиться к опыту других стран и лучше, если это не Россия, поскольку недоработки допускаются именно там, а мы по инерции слепо копируем их нормативные акты.