Согласия еще нет! А будет ли вообще?

Без преувеличения можно сказать, что, начиная с середины прошлого века, история международных отношений в большей степени это история отношений США и России (точнее СССР, а потом России!).

Конечно, в геополитической плоскости были и есть такие государства, как Иран или Северная Корея, Ирак или авторитарные режимы Южной Америки.

Но США и вообще весь западный мир больше опасались именно России и на сей день считают ее основной угрозой собственной безопасности, хотя тут имеются несколько важных обстоятельств для размышления.

Во-первых, Россия уже не является носителем альтернативной глобальной идеологии – в отличие от СССР она не намеревается проектировать собственную модель экономического и политического развития на чужую почву. Конечно, в России до сих пор считают, что у них должна быть собственная философия развития и прогресса в отличие от западных стран, которые якобы подгоняют другие народы и народности под свой зонтик, миссия Москвы заключается в освобождении малых народов или народностей, хотя российские умы признают, что в России никогда не было свободы, и странадо 1861 года, т.е. до отмены крепостного права, жила при рабовладельческом строе.

Как ни странно, рабское положение, как минимум, крестьян сохранилось и при социализме, идеологи которого считали, что царская Россия была тюрьмой для народов, но сами ведая или не ведая построили еще большую тюрьму для тех же народов…

Во-вторых, теперь экономические ресурсы России не соответствуют ее геополитическим амбициям. Экономика России не сравнима даже экономикой одного штата США – Калифорнии, только военный бюджет США в несколько раз превосходит общий, тотальный бюджет России. О странах НАТО и говорить не стоит – экономика России не сравнима даже с экономикой такой натовской страны, как Италия.

Тогда в чем же дело? Почему все пристально следят за американо-российским диалогом? Тут вновь заметим, что на днях из заявления пресс-секретаря российского президента Д.Пескова стало известно, что пока никакого согласия о проведении встречи президентов нет.

США и западные страны в своих индивидуальных или коллективных доктринах больше не отмечают Россию сверхдержавой, ей приписывается только роль страны –подстрекателя. Со своей страны заметим, что Россия в настоящее время является практически единственной страной, которая проводит против других стран кибер-атаки и кибер-провокации. В составе вооруженных сил России даже имеются специальные кибер-подразделения.

Понятно, что подобные провокации не останутся незамеченными. Плюс, некоторые аналитики считали, что после падения СССР должно было прекратить существование и НАТО, якобы если не считать вторжения инопланетян на нашу планету, не осталось иных угроз, с которыми должны сражаться силы и подразделения альянса.

Но это довольно поверхностные и поспешные выводы. Мир еще не в достаточной степени защищен.

Та же Россия не скрывает своих амбиций. Она даже теперь стремится к мировой гегемонии. Причем делает это весьма искусным образом: в отличие от СССР нынешняя Россия держится в стороне от гонки вооружений, понимая, что в этом соревновании вряд ли ей удастся сохранить равновесие. Она использует элементы модерн тактики и стратегии, об одной из которых мы уже чуть выше упомянули – речь идет о кибер-атаках и провокациях.

Поэтому президентам России и США есть над чем серьезно поразмышлять. Но почти все аналитики склонны думать, что без следующей холодной войны, без нового Рональда Рейгана вопрос не сдвинется с мертвой точки, в диалоге с русскими можно добиться конкретных результатов, если диалог будет вестись с позиции силы и давления…