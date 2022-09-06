Задержанный летом 2021 года и содержащийся в следственном изоляторе ветеран Второй карабахской войны Мисир Гасымлы с 5 сентября объявил голодовку в знак протеста против нарушения его прав. Об этом # сообщил его адвокат Валерий Добраница.

По его словам, сегодня, 6 сентября, Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу по делу Мисира Гасымлы. «Однако моего подзащитного не доставили в суд из СИЗО. Киевский апелляционный суд утверждает, что все необходимые документы по доставке Гасымлы были отправлены в СИЗО. Однако в СИЗО утверждают, что никаких документов они не получали по доставке Гасымлы в апелляционный суд. Как видим, стороны пытаются взвалить ответственность друг на друга», — заявил адвокат.

Он также сообщил, что с сегодняшнего к защите Мисира Гасымлы подключился адвокат, нанятый главой Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины Хикметом Джавадовым.

Напомним, что Мисир Гасымлы много лет проживал в России, а когда началась 44-дневная война, приехал в Азербайджан и пошел добровольцем на фронт. После войны он поехал в Украину с целью устроиться на работу. 8 июня 2021 года он со своим другом отмечал день рождения в одном из киевских ресторанов. К ним подсел гражданин Испании с целью знакомства. В ходе разговора стало ясно, что у этого лица мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. По дороге в автомобиле иностранец предложил Гасымлы продавать наркотики, что стало причиной ссоры. В результате Гасымлы высадил иностранца из автомобиля. Иностранец пожаловался на азербайджанцев в полицию, заявив, что его ограбили, угрожая пистолетом.

Со слов адвоката, в этом уголовном деле отсутствуют прямые улики, однако суд даже не начал процесс по рассмотрению дела. Проходят только судебные заседания для продления срока заключения Мисира Гасымлы под стражей в СИЗО.