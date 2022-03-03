Благотворительный фонд «SOCAR Благо» совместно с фондом «Твоя Опора» запустил проект «ПОМОГИ УКРАИНЕ! НЕТ ВОЙНЫ!» по сбору средств на закупку лекарств для пострадавших от военных действий в Украине, передает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR Energy Ukraine.

Как сообщается, цель проекта — медицинская и гуманитарная помощь больницам для нужд раненых, детей, мирных жителей.

«На собранные средства будут закуплены необходимые лекарства, медицинские изделия и продукты питания для Института педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины, Института Амосова, Киевской городской клинической больницы № 4», — говорится в сообщении компании.

Отметим, что руководствуясь принципами гуманизма, SOCAR Energy Ukraine оказывает поддержку в виде обеспечения бесплатным топливом карет скорой помощи и автомобилей противопожарной службы в Украине.

SOCAR осуществляет свою деятельность в Украине через компанию SOCAR Energy Ukraine, которая была создана в декабре 2009 года. Основная деятельность компании заключается в оптовой и розничной продаже нефтепродуктов, оптовой реализации природного газа и авиационного топлива.