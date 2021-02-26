Собянин оставил Лубянку без Дзержинского

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об остановке голосования по выбору памятника для установки на Лубянской площади. Об этом сообщает Газета.Ру.

«Я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», – написал мэр в своем блоге.

Он пояснил, что в ходе опроса общественное мнение разделилось примерно пополам, при этом само голосование стало превращаться в противостояние людей с разными взглядами на историю.

«Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», – отметил Собянин.

Мэр столицы добавил, что в настоящее время у города есть «огромное количество более актуальных тем». При этом он выразил уверенность, что к вопрос о памятнике на Лубянской площади еще попадет в повестку дня, и тогда будет принято «правильное и разумное решение».

25 февраля на портале «Активный гражданин» началось голосование, в котором жителям Москвы предлагалось сделать выбор между монументами Феликса Дзержинского и Александра Невского. В опросе поучаствовали более 100 тысяч москвичей.