С июля в Азербайджане будет активирована платежная система Google Pay (GPay).

Об этом Report сообщил источник в банковском секторе Азербайджана.

Согласно сообщению, работа по активизации платформы в Азербайджане завершена: «В апреле мы достигли договоренности с Google. Мы также договорились с международными платежными технологическими компаниями Visa и MasterCard. Мы выполнили всю работу с нашей стороны. По информации, Google Pay будет активирован в Азербайджане уже в июле. Но все же по определенным причинам процесс может затянуться на месяц. Но думаю, сервис заработает раньше августа, и этим летом мы сможем воспользоваться Google Pay».

По словам источника, запуск платежных платформ Samsung Pay и Pay Pal в ближайшее время не планируется.

Отметим, что Google Pay — платежная система, созданная 11 сентября 2015 года и работающая на мобильных телефонах, планшетах и других смарт-устройствах на платформе Android.