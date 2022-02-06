В американском издании Business Insider появилась статься, в которой объясняется растущая популярность американского истребителя F-35 Lightning II в Европе.

Как утверждается, интерес к американским истребителям можно объяснить планами европейских стран сотрудничать с США на фоне «усиливающей активность» России. По мнению автора, «множество эксплуатационных факторов» делают F-35 популярным среди европейских партнеров и союзников США, однако в последнее время интерес к этим самолетам обусловлен геополитическими факторами. Автор статьи заявляет, что F-35 занимает первое место в списке военных приобретений в Европе.

Так, в декабре прошлого года Финляндия объявила, что приобретет 64 истребителя F-35A Lighting II для замены своих F/A-18C/D Hornet. Эта закупка станет крупнейшей для Хельсинки за всю историю и одной из крупнейших в Европе, отмечается в статье. Также сообщается о заказе 36 истребителей Швейцарией, о чем стало известно в июне прошлого года. Кроме того, поставки американских самолетов ожидают или уже эксплуатируют Бельгия, Польша, Дания, Италия, Норвегия, Великобритания и Нидерланды, пишет автор.

«Покупая американский истребитель, страны могут расширить свои промышленные связи с США <…>. Однако для многих европейских стран выбор F-35 является в такой же степени геополитическим решением, как и оперативным и финансовым, особенно учитывая активность России в последние годы», — говорится в публикации. (gazeta.ru)