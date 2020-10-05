Смехотворная армянская «стратегия»

Армянская сторона опубликовала новый список погибших своих военнослужащих в Нагорном Карабахе по положению на 5 октября. В нем 21 фамилия. Примечательно, что потери с армянской армии, согласно официальным данным, более 220 человек. Но примечательно, что в списке нет многократного чемпиона Армении по силовому триатлону Татула Арутюняна, о гибели которого сообщила Федерации пауэрлифтинга Армении.

Безусловно, это является еще одним свидетельством скрытия Арменией своих реальных потерь в живой силе. Парадокс, но армянская сторона хаотично пытается отрицать и свои территориальные потери. Напомню, что к моменту написания этой статьи были деоккупированы села Суговушан (Мадагиз) и Талыш на территории бывшей НКАО (сейчас входят в состав Тертерского района), 22 села в Джабраильском и Физулинском районах, город Джебраил и несколько сел Гадрутского района, а также гора Муровдаг.

Все идет к тому, что будет освобожден и весь Физулинский район. Азербайджанская сторона выставляет видео со всех освобожденных территорий. На них четко видны подбитые и брошенные армянские танки, «КАМАЗы», гранатометы, боеприпасы. Есть кадры, на которых видно, что азербайджанские солдаты демонстрируют захваченную армянскую казарму. Есть видео поднятия азербайджанского флага на освобожденных территориях. Есть видео о том, как из Ханкенди массово бегут армяне.

Кроме того, в СМИ и социальных сетях распространились кадры, на которых запечатлён «Центр культуры и молодежи» в остающейся под армянской оккупацией Шуше, разрушенный в результате азербайджанских ракетно-артиллерийских ударов. Есть сведения, что именно здесь проходила церемония «инаугурации» лидера карабахских сепаратистов Араика Арутюняна.

И что вы думаете? Карабахские сепаратисты продолжают отрицать очевидное. Более того, они тиражируют просто смехотворную ложь. В частности, пресс-секретарь «президента» никем не признанного марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана Ваграм Погосян на своей странице в Фейсбук поведал миру о том, что «из разных городов Азербайджана сотни тысяч людей бегут в глубь тыла, в сторону Баку и других городов».

Смехотворность такого утверждения очевидна любому, кто живет за пределами временно оккупированных территорий Азербайджана. В нашей стране люди, если куда и бегут, так это на фронт, чтобы поскорее решить вопрос с освобождением территорий республики от оккупантов. Впрочем, такая ложь не удивительна. Ведь распространение фейковых новостей, в расчете на успокоение собственного населения, является последней надеждой как карабахских сепаратистов, так и военно-политического руководства Армении.

Фейки эти опровергаются легко. К примеру, карабахские сепаратисты на весь мир заявили об уничтожении аэропорта в Гяндже. Однако по данным журналистов, никаких повреждений аэропорт не получил вообще. Аэропорт в азербайджанском городе Гянджа, об уничтожении которого утром заявляли «власти» оккупированного Карабаха, не пострадал при обстрелах, сообщает корреспондент телеканала «Дождь» Василий Полонский с места событий.

По словам журналиста, здание аэропорта не пострадало, как и взлетные полосы. Там стоят гражданские самолеты. Так что, снова была выявлена ложь армянского агитпропа. Остается только дождаться полного освобождения Шуши и Ханкенди. Интересно, что тогда будут говорить лидеры карабахских сепаратистов и премьер-министр РА Никол Пашинян? Не удивлюсь, если они объявят все это «стратегическим отходом на заранее приготовленные позиции». Впрочем, нам не важно, что они говорят сейчас и что они будут говорить далее. Времени выговориться у них было много. Сейчас же пришло время восстановления территориальной целостности Азербайджана, который успешно проводит контрнаступление на своей суверенной территории, осуществляя предусмотренное ст. 51 Устава ООН право на индивидуальную самооборону и защиту своей территории от незаконного иностранного военного присутствия.