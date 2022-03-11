Секретарь Службы национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины, передает РБК-Украина.

По его словам, это опасно, однако украинские военные готовы к этому.

«Мы держим ситуацию на контроле. Понимаем, что для нас это опасная ситуация, если белорусы присоединятся к России, но мы к этому готовы», — заявил Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинские военные не провоцируют Беларусь, однако понимают, что самолеты отправлялись именно с ее аэродромов.

«Мы думаем, что сам руководитель Беларуси до этого не дойдет. Но, если он сделает хоть один шаг через нашу границу, мы будем давать отпор», — добавил Данилов.

Напомним, что ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь может атаковать Украину сегодня в 21:00.