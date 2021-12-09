Проблемы с гендерным равенством имеют место во всех странах, в частности — на трудовом поприще. Согласно докладам международных организаций, за последние годы женщинам сложнее трудоустроиться, особенно тем, у кого есть дети. Среди представительниц слабого пола больше занимающихся неквалифицированным трудом и работающих в неформальном секторе. Они намного реже занимают руководящие должности. Женщины часто зарабатывают меньше мужчин, причем даже тогда, когда речь идет о той же самой должности. Так, в Европе за одинаковую работу при одинаковой квалификации женщинам платят на 15% меньше, чем мужчинам, сообщает euronews. По подсчетам экспертов Всемирного экономического форума, понадобится более 200 лет, чтобы преодолеть разрыв между мужчинами и женщинами с точки зрения экономического участия и возможностей.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на азербайджанском Форуме развития карьеры о существовании разницы в зарплатах мужчин и женщин в Азербайджане.

«Ведется работа по решению этого вопроса. Необходимо увеличить охват женщин в сфере занятости. Кроме того, будет разработан индивидуальный план занятости каждого зарегистрированного в качестве безработного. Планируется обеспечить работой не менее половины активно занятого населения», – приводит его слова AПA.

Глава Лиги трудовых прав граждан Сахиб Мамедов сказал #, что за равный труд предусматривается равное вознаграждение. Но женщины обычно работают в тех местах, где оплата труда ниже. Это сфера образования, медицина, наука, культура и т.д. Тогда как, многие мужчины трудятся в нефтегазовом секторе. Потому по статистике получается, что женщины получают более низкие зарплаты.

«Мужчине легче трудоустроиться, потому что при необходимости он согласится на любую работу. Разрыв между работниками женщинами и мужчинами невелик, порядка 1,5%. Но учитывается только формальный рынок труда, а там основное количество рабочих мест приходится на государственный сектор. Трудно найти работу женщинам на неформальном рынке труда. Министерством труда создана обсерватория, которая должна изучать все эти вопросы и опубликовать результаты исследования, сделав их доступными для широкой общественности», – сказал Мамедов.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов говорит о том, что женщинам порой платят меньше, чем мужчинам. Это происходит в сегменте неформального сектора.

«Всему виной стереотипы и безнравственное отношение к женщинам со стороны некоторых работодателей. Работающая женщина часто разрывается между работой и бытом, воспитанием детей, и вместо того, чтобы пойти ей навстречу в некоторых моментах, такие работодатели ее дискриминируют.

Что касается того, что женщинам сложнее, чем мужчинам найти работу, то Исмаилов объясняет это тем, что многие из них оканчивают педагогический вуз и не могут в итоге трудоустроиться, так как мы выпускаем гораздо больше педагогов, чем требует рынок труда. Он отметил, что более 70% работающих в сфере образования и медицины — женщины, но при этом часто руководящие должности занимают мужчины и, соответственно, получают большие зарплаты.

«На мой взгляд, в женском коллективе и руководителем должна быть женщина. А вообще, правильнее не назначать руководителей, а выбирать», – считает эксперт.

Главный специалист Конфедерации профсоюзов Азербайджана Ариф Ибрагимов отметил, что действительно разница между оплатой труда женщин и мужчин имеет место, но надо иметь в виду ряд факторов. Так, есть список профессий, на которых запрещено трудиться женщинам, за что наша страна подвергается критике от международных организаций. Но надо учитывать, что на некоторых работах может пострадать репродуктивное здоровье женщины, некоторые работы для них физически слишком тяжелы.

«Есть и другие факторы. Даже в традиционно «женских» отраслях, таких как здравоохранение и образование, зарплата у мужчин нередко больше, чем женщин, и, скорее всего, это связано с тем, что в этих отраслях на руководящие должности часто выдвинуты мужчины. Впрочем, сейчас все больше женщин становятся руководителями. Возможно, что некоторые работодатели решают платить меньше, полагая, что женщина будет чаще отпрашиваться и брать больничный в случае болезни ребенка», – отметил он.

По его словам, сейчас на всех уровнях приняты соответствующие нормативные документы по гендерным вопросам и ведется борьба с гендерной дискриминацией.

«Во многих наших документах, в генеральном соглашении с правительством, с Конфедерацией работодателей, в отраслевых соглашениях, всегда говорится о необходимости соблюдать гендерное равенство», – подчеркнул специалист.