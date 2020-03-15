Скончался основатель музыкального стиля индастриал

Ушел из жизни музыкант Дженезис Пи-Орридж, именно он основал стиль индастриал и был лидером британских групп Throbbing Gristle и Psychic TV. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему было 70 лет. Музыкант умер от лейкемии – последние несколько лет он боролся с этим заболеванием, однако так и не сумел поправиться. О кончине артиста 14 марта сообщил его менеджер Райан Мартин со ссылкой на дочерей Пи-Орриджа.

Дженезиса Пи-Орриджа уже при жизни считали неординарной личностью. Когда музыкант узнал о своем диагнозе, он отправился в тур, затем ему все же пришлось лечь в больницу.

В 1976 году он основал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records. Пи-Орридж играл в группе Throbbing Gristle – одном из первых индастриал-коллективов в истории мировой музыки.

| 2020-03-15T17:21:03+00:00 15 марта 2020, 20:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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