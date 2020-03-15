Скончался основатель музыкального стиля индастриал

Ушел из жизни музыкант Дженезис Пи-Орридж, именно он основал стиль индастриал и был лидером британских групп Throbbing Gristle и Psychic TV. Об этом сообщает РИА Новости.

Ему было 70 лет. Музыкант умер от лейкемии – последние несколько лет он боролся с этим заболеванием, однако так и не сумел поправиться. О кончине артиста 14 марта сообщил его менеджер Райан Мартин со ссылкой на дочерей Пи-Орриджа.

Дженезиса Пи-Орриджа уже при жизни считали неординарной личностью. Когда музыкант узнал о своем диагнозе, он отправился в тур, затем ему все же пришлось лечь в больницу.

В 1976 году он основал независимый лейбл звукозаписи Industrial Records. Пи-Орридж играл в группе Throbbing Gristle – одном из первых индастриал-коллективов в истории мировой музыки.