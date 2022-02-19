Государственная дума на ближайшем пленарном заседании 22 февраля обсудит обострение ситуации в Донбассе и реакцию Запада, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ВСУ уже сутки обстреливают территории самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР», тысячи беженцев бегут с Донбасса от войны. При этом никто из участников Мюнхенской конференции по безопасности не озаботился этим вопросом, констатировал Володин.

Кроме того, западные политики грозят санкциями невиданных масштабов, если Россия встанет на защиту своих соотечественников, пытаясь таким образом оправдать поведение Киева, добавил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что санкции в РФ уже никого не пугают, поскольку понятно, что они все равно будут, так как США и ЕС всегда найдут, в чем обвинить Москву, вне зависимости от ее действий.

Напомним, из-за обострения ситуации в Донбассе власти непризнанных республик начали эвакуацию мирных граждан, детей, женщин и пожилых людей, на российскую территорию. Беженцев примут несколько регионов, в том числе Ростовская, Воронежская и Волгоградская области. Прибывающие граждане «ДНР» и «ЛНР» уже начали получать в качестве материальной поддержки по 10 тысяч рублей (aif. ru)