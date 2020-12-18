Система ПРО всего лишь предлог для наказания Турции — Мир двойных стандартов

Признаться, очень уж хочется убедить себя в том, что в этом сложном и хаотичном мире существует определенный порядок, конкретные и ясные правила сосуществования.

Очень уж хочется поверить, что все государства – крупные и малые действуют и живут по одним и те же строгим правилам, в отношении всех государств действуют одни и те же справедливые критерии…

Возможно, наши мечты и желания в конечном итоге как-то способствуют улучшению и совершенствованию мира, но к сожалению, в целом, жизнь течет и развивается не по логике наших желаний, нет, как минимум, в конкретных коротких интервалах времени мы живем по суровым законам реальной жизни.

Поэтому в очередной раз приходится согласиться с тем, что в мире действуют не только двойные, возможно, даже более высокого порядка стандарты…

Признаться, было время, когда мы старались обелить все черные моменты в американской политике, даже искали высокий смысл в каждом решении обитателей Белого Дома.

Но, увы, со временем стало ясно и понятно, что на самом деле, все обстоит гораздо сложнее и запутаннее.

Даже «Политика и дипломатия прав человека», идейным основоположником которой считается бывший президент Джимми Картер, является всего лишь хитрым геополитическим инструментом Соединенных Штатов. Она, конечно, привела к крушению социалистических режимов, но со временем выяснилось, что истинным и реальным политическим критерием Соединенных Штатов остается политика, выраженная в очень емкой формуле: «Сомоса сукин сын, но он наш сукин сын».

Наверное, прочитав эти строки, наш внимательный читатель спросит: к чему все это, собственно говоря? Напомним, что на днях США ввели санкции в отношении Турции. Да, поводом вновь стала военная -техническая сделка между Турцией и Россией, опять те же С-400.

Интересно, что в свое время, якобы весьма детально изучив эту надуманную псевдо-проблему, президент США Дональд Трамп выразился совсем по-другому. Он обвинил в этой проблеме бывшего президента Барака Обаму и его команду, которые помешали продаже комплексов «Патриот» Анкаре, в результате чего Турция приняла решение купить соответствующие системы у России.

Понятно, что системы ПРО являются лишь предлогом, главным мотивом для США является хоть как-то наказать Анкару. Потому что она не очень вписывается в ближневосточную архитектуру США.

Тут других мотивов нет: Анкара не только не поддерживает усиление в регионе роли Израиля, но и мешает курдским планам Вашингтона.

Поэтому США свой выбор остановили на более послушной монархической Саудовской Аравии, сотрудничество с которой, с точки зрения «дипломатии прав человека», является чистейшим вздором или нонсенсом – потому что в отличие от Анкары, Эр-Рияд — деспотическая, средневековая восточная страна.

Но США в Саудовскую Аравию свои современные самолеты продают, а вот Турции нет.

Между прочим, последняя деталь разоблачает и самого Дональда Трампа, сделавшего вид, что якобы он против политики санкций в отношении Турции. Предположим, что вина за системы ПРО лежит именно на администрации Барака Обамы. Но возникает другой вопрос: а кого же винить в том, что Вашингтон отказался от продажи самолетов в Турцию? Теперь же Обамы нет!

Когда американский журналист саудовского происхождения Джемаль Кашикчы таинственным образом исчез в саудовском посольстве, тот же Трамп заявил, что США не могут заморозить военно-техническую сделку с Саудовской Аравией, потому что речь идет об очень крупных сделках. Но когда речь заходит о Турции, забывается все.

Во-первых, не учитывается, что Турция является членом НАТО и военным союзником США.

Во — вторых, Турция не какая-то деспотическая арабская страна, а светское и демократическое государство.

В-третьих, военные сделки с Анкарой также занимают заметное место в торговом обороте США, но Вашингтон почему –то это не учитывает.

Почему? Потому что существует политика двойных стандартов, которая диктует, чтобы в одних и тех же, порою даже в идентичных случаях, применялась разная политика, т.к. Вашингтону так угодно.