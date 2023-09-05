Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 сентября до утра 7 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с. Вечером 7 числа в некоторых частях полуострова вероятны дожди.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 6 сентября и до второй половины дня 10 сентября на территории страны ожидается нестабильная погода, ливни, грозы, град.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8°, есть вероятность селей.