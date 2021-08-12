Рекордное количество осадков ожидается в Крыму и Краснодарском крае.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на своей странице в Instagram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Библейский потоп надвигается на восток Крыма и Тамань!» — написал он.

По его словам, на западе Краснодарского края ожидается 186 миллиметров осадков за сутки, 370 процентов от нормы августа.

В Керчи выпадет 151 миллиметр осадков за 24 часа при месячной норме в 44 миллиметра. Специалист подчеркнул, что это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года.

Количество прогнозируемых осадков побьет рекорды, добавил метеоролог. Суточный рекорд августа по осадкам составил 94 миллиметра в 1999 году, а месячный максимум — 203 миллиметра в 2002 году.

Пот этом крымский региональный гидрометцентр предупредил об угрозе схода селевых потоков. Уровень воды может поднять на 0,5-1,5 метра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что компактный циклон в течение трех дней будет определять опасную погоду на юге России. По его мнению, самая сложная ситуация сложится в Крыму.