Председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к расширению сотрудничества. «Для обеспечения мира во всем мире две страны должны найти способы ладить друг с другом. Мир сегодня не является ни мирным, ни спокойным. США и Китай должны вместе содействовать международной стабильности», — говорится в обращении китайского руководителя, которое в четверг, 27 октября, цитирует китайское государственное телевидение.

По словам Си Цзиньпина,» усиление коммуникации и сотрудничества между Китаем и США как мировыми державами поможет усилить глобальную стабильность и укрепить мир и развитие во всем мире». Председатель КНР указал, что его страна готова «сотрудничать с США в условиях взаимного уважения и мирного сосуществования в поисках путей, которые позволят двумя странам ладить друг с другом в новую эру». Это пойдет на благо не только США и КНР, но и всему миру, подчеркнул Си.

Отношения между Вашингтоном и Пекином в настоящее время весьма напряженные из-за разного отношения к статусу Тайваня и войне России против Украины. Они резко обострились после совершенных вопреки протестам Пекина демонстративных визитов на Тайвань председателя Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и группы американских конгрессменов.

Китай считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает в случае необходимости вернуть его под контроль силой. США официально не признают независимость Тайваня, но в то же время оказывают ему широкую помощь, в том числе военную. (DW)