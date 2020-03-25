Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите «двадцатки» (G20), посвященном борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 26 марта в Пекине примет участие в экстренном саммите G20 по вызванной новым коронавирусом пневмонии», — отмечается в тексте.

Саммит G20 пройдет в формате видеоконференции. В ходе него будет обсуждаться координация действий по борьбе с распространением коронавируса и экономическими последствиями пандемии. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционная ежегодная встреча Группы двадцати на высшем уровне запланирована в королевстве на ноябрь.

Пресс-служба Кремля во вторник проинформировала, что в видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин.

| 2020-03-25T10:10:44+00:00 25 марта 2020, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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