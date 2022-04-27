Швейцарские власти вслед за аналогичным решением Евросоюза вводят запрет на поставки угля из Российской Федерации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Федерального совета Швейцарии.

«Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для России (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)», — говорится в пресс-релизе швейцарского ведомства.

Там отмечается, что также будет введен запрет на экспорт в Россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и определенных химических продуктов).