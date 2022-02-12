Власти Швейцарии рекомендовали гражданам страны воздержаться от необязательных поездок на Украину.

Как передает РИА Новости, это следует из заявления Федерального департамента иностранных дел (МИД) Конфедерации.

«Не рекомендуется совершать туристические и другие несрочные поездки на Украину. Не рекомендуется посещать определенные части страны», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится о высокой напряженности «из-за наращивания российских войск и военных маневров у границы с Украиной».