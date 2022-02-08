Шаин Новрасли – представитель нового поколения легендарной джазовой школы Азербайджана, который не нуждается в представлении. Своеобразная манера, особый талант и мастерство ставят этого яркого музыканта в категорию избранных. Творчество Новрасли знают и любят далеко за пределами Азербайджана. В марте альбом артиста выйдет в Японии, куда он также отправится с гастрольным туром. Прекрасный подарок к юбилею: 10 февраля Шаину Новрасли исполняется 45 лет.

В интервью # заслуженный артист Азербайджана рассказывает о планах, о музыке и концерте в Шуше:

— Расскажите о новом альбоме и туре по Японии…

— Релиз альбома намечен на 23 марта. Пластинка выходит на Eight Islands Records/Disk Union, это крупнейший мировой лейбл в Японии. В альбоме собраны народные, классические, джазовые композиции в моей обработке. В рамках релиза запланирован тур по городам Японии, скорее всего, это будет летом. Дальше поедем с альбомом по Европе.

— Что для вас этот проект?

— Как и любой другой проект, этот – еще один шаг вперед. Для меня, как для артиста, очень важен рост, развитие, я считаю, что эти процессы в жизни музыканта не должны никогда останавливаться. Я очень рад, что имею возможность поделиться со слушателями новыми произведениями. Я счастлив, что к 45 годам получил мировое признание, самые большие мировые лейблы, поддержку со стороны руководства нашей страны, множество фанатов по всему миру, а самое главное — любовь нашего народа к моему творчеству.

— Вы выступали в лучших залах, вам рукоплескала мировая публика. После деоккупации Карабаха вы заявили о том, что мечтаете выступить на Родине своего знаменитого дедушки Мирзы Алескера Новраса — в Шуше. Какие ожидания от этого дня?

— В последний раз в Шуше я был в далеком детстве, и у меня остались очень теплые воспоминания об этом. С большим нетерпением жду встречи с землей моих предков, городом моего детства: посетить могилу моего прадедушки Новраса, подышать воздухом Джыдыр Дюзю и исполнить музыку, столько лет ожидавшую свою Родину.

— Ваш джаз индивидуален и узнаваем. Менялась ли ваша музыка с годами?

— В последние годы я предпочитаю выходить на сцену не зная, что буду играть. И многие промоутеры и организаторы фестивалей знают об этом. С годами я пришел к выводу, что лучшее исполнение получается тогда, когда ты отпускаешь подконтрольность. И в этом случае вдохновение приходит через энергию, через космос. Рождается другая музыка! Ты играешь с чувством, которое создается в сиюминутный момент… Можно сделать какие-то заготовки, но в момент концерта надо все забыть. И появится та красота и гармония, которая соединит меня, слушателя и музыку.

— Есть проект, который еще не осуществили, но очень хотелось бы?

— Есть очень много таких проектов. Они постоянно рождаются в голове. В основном это экспериментальные проекты, где синтезируется классика и джаз, электромузыка и фольклор. Что-то ждет своего часа, а что-то периодически претворяется в жизнь. Главное, не останавливаться – ни в музыке, ни в мечтах, ни в планах…