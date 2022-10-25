Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия вскоре передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000.

Как передает УНИАН, об этом Штайнмайер заявил на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

«Я пообещал господину президенту, что скоро будут переданы две системы MARS II и также четыре наши гаубицы Panzerhaubitze 2000. В следующие дни они будут переданы Украине», – подчеркнул Штайнмайер.

По словам Штайнмайера, Германия передает Украине много разного оружия. Он также добавил, что всего Украина должна получить четыре самых современных системы противовоздушной обороны IRIS-T.

По его мнению, благодаря системам IRIS-T в Украине будет больше безопасности и защиты для людей от грязной российской агрессии.