Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил ТАСС, что «наступления Вооруженных сил Украины» якобы могут быть усилены в ночь на понедельник на подходах к Донецку и Луганску. Понятное дело, что в реальности речь идет о дате, когда именно российская сторона может перейти в наступление, свалив все на украинскую сторону.

Тут уместно напомнить, что Россия развернула около 190 000 обычных и нерегулярных сухопутных войск, а также военно-морские и воздушные силы и около 50000 белорусских солдат, которые могут проводить операции в Украине. О том, как могут быть использованы все эти силы, открыто пишут влиятельные западные СМИ. К примеру, британская газета The Guardian утверждает, что используя свое подавляющее превосходство в сухопутных, морских и воздушных силах, Россия должна нанести удар одновременно по нескольким направлениям — с северо-востока, Донбасса и Крыма.

Международный обозреватель газеты Саймон Тисдалл отмечает, что сухопутные войска в Беларуси, поддержанные авиаударами, возглавят молниеносный бросок на юг, чтобы захватить столицу Киев и окруженная украинская армия теоретически будет вынуждена сдаться. Первоочередной целью, как пишет газета, будет быстрая капитуляция украинского правительства в Киеве и «нейтрализация» его избранных лидеров. Основными целями будут президентский дворец, парламент, министерства, СМИ и Майдан Независимости. По оценкам США, артиллерийские, ракетные и бомбовые удары и наземные столкновения могут привести к гибели 50 тыс. мирных жителей.

На этом фоне хочу напомнить есть такой документ- Будапештский меморандум (межгосударственный документ о гарантиях безопасности для Украины в обмен на присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия). Его подписали Украина, США, Британия и Россия 5 декабря 1994 года. Так вот президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. «За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности нет также. Нет и части территории нашего государства, а главное — нет миллионов наших граждан», — сказал Зеленский. По его словам, Украина требует перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира в Украине.

«С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды и безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума», — заявил Зеленский. Он отметил, что поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума, и если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году.

Это было очень своевременное, жесткое, правильное заявление, на которое последовала просто вопиющая реакция со стороны посла ФРГ в Украине Анка Фельдгузен. Она заявила, что Будапештский меморандум, согласно которому ядерные державы выступают гарантами территориальной целостности Украины, не имеет …юридических обязательств. Об этом она заявила в эфире Украина 24.

«Будапештский меморандум — это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны», — отметила посол ФРГ в Украине. Такая вот циничная, не буду использовать иных напрашивающихся слов, позиция посла страны, которая начала самую кровопролитную в истории человечества войну.

Казалось бы, именно ФРГ, помня о своих прежних ошибках, должна делать максимальное количество шагов к установлению мира, к недопущению войны, к давлению на Россию, которая войной угрожает. Но, нет. Конечно, можно сказать, что мнение немцев вообще тут не имеет существенного значения. Ибо, их не было в числе подписантов Будапештского меморандума. Но в реальности, все гораздо печальнее. «Шредеризация» немецкой политики, а по сути ее коррумпированность, зашла слишком далеко.