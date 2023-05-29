Канцлер Германии Олаф Шольц провел в понедельник телефонный разговор с переизбранным президентом Турции Реджеп​​​​​ом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого пригласил турецкого лидера посетить Берлин. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер ФРГ сегодня провел телефонный разговор с переизбранным президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с победой на выборах», — отметил Хебештрайт. При этом он добавил, что Шольц «подчеркнул тесные связи между Германией и Турцией, не в последнюю очередь в качестве общих союзников в рамках НАТО».

«Оба лидера согласились подойти к сотрудничеству между правительствами двух стран с новой силой и заранее согласовать общие направления деятельности», — указал представитель правительства ФРГ. Он также констатировал, что лидеры намерены взаимодействовать с целью урегулирования ситуации в Восточном Средиземноморье, работать над решениями, которые в настоящее время принимаются в НАТО, а также над отношениями Турции с Евросоюзом.

«С этой целью канцлер Германии пригласил переизбранного президента ТР совершить визит в Берлин», — резюмировал Хебештрайт. (ТАСС)