С моей стороны было бы неправильно комментировать возможность визита президента Турции в Армению (в мае 2026 года). Могу лишь сказать, что я официально пригласил его.

Как передает # со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян выразил надежду, что это приглашение будет принято.

Отметим, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что президенты Азербайджана и Турции приглашены в Ереван для участия в саммите Европейского политического сообщества, который состоится весной следующего года.

В администрации президента Турции сообщили, что конкретного решения об участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите Европейского политического сообщества в Ереване пока нет. Ожидается, что решение будет принято ближе к дате проведения мероприятия.