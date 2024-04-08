Канцлер Германии Олаф Шольц отправляется 13 апреля в Китай, где 16 апреля в Пекине проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер Олаф Шольц с 13 по 16 апреля нанесет визит в КНР, — сказал он. — Детальная программа находится на завершающей стадии планирования».

Предварительно известно, по словам Хебештрайта, что первой остановкой в Китае для канцлера станет город Чунцин. Там Шольц 14 апреля посетит завод одной из германских компаний по производству силовых установок, работающих на водороде. 15 апреля он отправится в Шанхай. В программе посещение завода фирмы по производству пластмассы.