Министр обороны России Cергей Шойгу оценил действия стран Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне угрозы из Афганистана. Как сообщает РИА Новости, глава ведомства выступил за дальнейшее развитие военного сотрудничества в рамках объединения.

По словам Шойгу, когда обстановка в Афганистане обострилась, страны ОДКБ начали проводить совместные учения, среди которых были маневры России с Таджикистаном и Узбекистаном на границе. «События в Афганистане, все, что там происходит, как раз дали нам понять, что мы все делаем правильно в части ОДКБ», — сказал министр.

Глава ведомства заявил, что ситуация в Афганистане чревата переходом боевиков радикального движения «Талибан» в страны ОДКБ. Также, подчеркнул Шойгу, угрозу представляет наркотрафик.

Министр добавил, что программа по развитию сотрудничества будет продолжена. «Нам бы хотелось, в конце концов, чтобы там (в Афганистане — прим. «Ленты.ру») наступила стабильность, чтобы сформировалось коалиционное правительство, чтобы (…) там действительно наступило, в конце концов, спокойствие», — заключил он.

15 августа талибы заявили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы сообщили, что в скором времени объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан (lenta.ru)