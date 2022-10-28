Объявленная 21 сентября частичная мобилизация в России завершилась. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установленное вами задание по мобилизации 300 тысяч выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу. В пятницу, 28 октября, октября власти отправили на подготовку последних рекрутов. Военкоматы продолжат набор только за счет добровольцев и контрактников.

На фронт уже отправлены 82 000 резервистов, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Добровольцами в войска записались еще 13 000 человек. В состав армии призвано более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня.

Средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Все участники войны в Украине получат статус ветеранов боевых действий, пообещал Шойгу.

Путин напомнил министру, что на начальном этапе мобилизации были проблемы с довольствием, и призвал отправлять на передовую нужно только хорошо подготовленных мобилизованных. Также президент рекомендовал, модернизировать систему работы военкоматов. Конкретные предложения от минобороны в Кремле ждут в декабре.

Только за первые две недели мобилизации Россию покинули 700 тысяч человек, рассказывали Forbes источники, знакомые с оценками Кремля. По словам другого источника издания, число уехавших могло достигать миллиона. (moscowtimes.ru)