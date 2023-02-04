Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сбитый американскими военными китайский аэростат использовался для наблюдения за стратегическими объектами США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Остина, по указанию президента Соединенных Штатов Джо Байдена истребители сбили в воздушном пространстве США над акваторией у побережья Южной Каролины сбили разведывательный шар, запущенный Китайской Народной Республикой (КНР) и принадлежащий ей.

«Шар, который использовался КНР в попытке наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США, был сбит над территориальными водами США. В среду президент Байден отдал распоряжение сбить разведывательный шар, как только данная задача сможет быть выполнена без чрезмерного риска для жизни американцев, которые могут оказаться на его пути», — заявил Остин.