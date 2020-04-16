Шеф Пентагона не доверяет Китаю

Министр обороны США Марк Эспер заявил в четверг, что, по его мнению, власти Китая недостаточно транспарентно освещали ситуацию с коронавирусом, который появился в их стране, и высказал подозрение, что они не говорят всей правды даже сегодня, сообщает Голос Америки.

Продолжая проводимую администрацией критику поведения Китая в ситуации с коронавирусом, Эспер сказал в эфире программы «Сегодня» на канале NBC, что ему трудно доверять информации, предоставляемой Коммунистической партией Китая.

«Они вводили нас в заблуждение, они вели себя нетранспарентно с первых дней появления этого вируса. Поэтому я не слишком-то верю, что они говорят нам правду даже сейчас», – отметил глава военного ведомства.