Летом рынок аренды жилья Баку вздохнет свободнее, поскольку в это время года студенты уезжают в регионы, да и в целом многие съемщики жилья бегут из жарких городов в села, на природу, в родные края. Зато вздорожала аренда приморских дач, хотя спрос на дорогие виллы — понизился.

Традиционный сезонный отток студентов из столицы в регионы снижает растущую с начала осени стоимость аренды городских квартир. Как отмечает эксперт по недвижимости Эльнур Азадов, удешевление ренты объясняется тем, что арендующие жилье в крупных городах студенты сдают квартиры по окончании учебного года. И это в целом понятно, ведь на студентов приходится аж 20 процентов снимаемого в столице жилья. Сейчас учебный год подошел к концу, учащиеся покидают съемные метры, насыщая рынок предложением, которое, в свою очередь, действует на цены. «Правда, в отдельных частях города студенты не возвращают квартиры владельцам и продолжают платить за съем, поэтому там ценовых изменений обычно нет», — комментирует он.

Впрочем, летняя динамика цен на съемные квартиры зависит не только от локации. Например, цены на бюджетное жилье, за которое просят не больше 500 манатов, в этом году не только не понизились, но даже пошли в рост. Аналитик объясняет это тем, что многие недовольные съемным жильем граждане начали переселяться в такие освободившиеся квартиры. Все это подстегнуло спрос, а стоимость эконом-жилья увеличилась на 5 – 10 процентов. Словом, час от часу не легче – осенью бюджетная рента растет из-за наплыва студентов, а летом, напротив, по причине их отъезда в родные края.

Ведь если вспомнить, обычно наплыв учащихся начинается с конца августа и длится до середины сентября. Уже под занавес месяца большая часть квартир на рынке сдается и предложений в дешевом сегменте почти не остается. По традиции у студентов вне конкуренции одно- и двухкомнатные квартиры эконом-класса в пешей доступности от станций самого беспробочного транспорта – метро. Но такого предложения на рынке весь год очень мало. Проблема еще и в том, что в столице осталось совсем немного широкодоступного жилищного фонда. Ведь старые жилые дома сносятся, а заместо них вырастают дорогие многоэтажки.

На рынке бытует такое правило — стоимость аренды в среднем колеблется в пределах 0,5% от его рыночной цены. Например, если однокомнатная квартира стоит около 60 тыс. манатов, то рента обойдется в 350 — 400 манатов за месяц. Соответственно, аренда апартаментов на 100 тыс. манатов будет стоить 500 манатов и выше. Однако прайс на окраинах Баку и в центре города, конечно же, различается. Подальше от столицы можно найти более бюджетные варианты, но уровень комфорта на таких метрах обычно несколько ниже. Хотя этого, конечно же, не скажешь про дорогие загородные виллы. С началом жаркого сезона и даже задолго до него – где-то в апреле – мае приморские дома начинают нещадно дорожать.

Начало дачного сезона обычно приходится на весну. Заядлые арендаторы утверждают, что обычно поиски аренды в сезон отпусков – удовольствие недешевое, потому что все привлекательные варианты съема к лету уже разобраны. Но в этом сезоне случился неожиданный парадокс – при заоблачных для среднего арендатора ценах многие дачи не обжиты. Как информируют местные СМИ, уже в последних числах мая стартует поток отдыхающих из столицы в регионы страны. В преддверии летнего зноя горожане спешат на загородные дачи, однако спрос на приморские виллы в некоторых районах Абшерона, например, в Шувелане, понизился. При этом хозяева таких дач просят за ренту от одной до десяти тысяч манатов, так что упавший спрос не сказался на аппетитах арендодателей.

Риелторы утверждают, что стоимость ренты зависит от условий и комфорта, удаленности от пляжей и прочих ключевых факторов, традиционно влияющих на прайс. В среднем месячная рента виллы с нормальным ремонтом обходится в 2 – 3 тыс. манатов, но желающих снимать в этом сегменте стало значительно меньше, и это несмотря на разгар дачного сезона. Обычно в это время спрос на приморские дачи достигает своего пика, особенно в поселке Мардакян, говорят маклеры, поэтому нынешнее затишье выглядит непривычно.

Эксперты этого рынка видят причину спада в уменьшении числа заезжих отдыхающих. «Обычно такие дачи снимают иностранные туристы, особенно гости из России. Но сейчас по ряду причин они приезжают реже, поэтому спрос на приморские дачи заметно упал», — объяснил ситуацию специалист в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев. Он утверждает, что наиболее популярные туристические зоны, а это Губа, Гусар, Габала, Шеки, принимают сегодня львиную часть местных граждан, устремившихся в регионы из-за закрытых сухопутных границ. Поэтому многие абшеронские дачи в этом сезоне останутся пустовать.