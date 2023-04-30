Только что в Баку завершилась гонка Гран При Азербайджана Формула — 1, сообщает #.

Кубок победителя в результате напряженной борьбы достается пилоту команды Red Bull Racing Серхио Перес.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), третий результат — у Шарля Леклера, (Ferrari).

Седьмая по счету гонка сполна оправдала ожидания фанатов и любителей автоспорта, подарив всем незабываемые эмоции.

Бакинский трек в очередной раз доказал, что на этой трассе может произойти что угодно!

Поздравляем всех фанатов Формулы — 1 с невероятным завершением Гран При Азербайджана и до новой встречи на бакинской городской трассе в 2024 году!