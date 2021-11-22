Интервью # с главой Украинской республиканской партии, руководителем Общественной Лиги Украина-НАТО, кандидатом политических наук Сергеем Джерджом:

— Как вы оценивает состоявшийся 12 ноября в Стамбуле восьмой саммит Организации тюркских государств?

— У нас было очень мало информации об этой встрече. В любом случае, сейчас время региональных инициатив, поэтому я лично приветствую такую активность тюркских народов.

— Что вы думаете об идее вхождения Украины в Организацию тюркских государств?

— Считаю, что Украина могла бы войти в Организацию тюркских государств как наблюдатель. Потому что мы соседи с тюркскими странами. Украине также следует присоединиться в качестве наблюдателя к такой программе НАТО, как Стамбульская инициатива сотрудничества, которая хоть и направлена на Ближний Восток, однако для Украины этот регион не является чем-то далеким и поэтому требует внимания. В данном случае это также способ поддержать Турцию политически в тех инициативах, которые взаимно полезны и созвучны видению и потребностям Украины.

— Насколько эффективно военное сотрудничество Украины и Турции?

— На сегодня это сотрудничество в Украине расценивают как очень эффективное. В Украине именно в период русско-украинской войны мы видим рост военно-технических изобретений и разработок как в государственном секторе, так и в частном секторе украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Не все удается запустить в производство самим в Украине по значительному количеству причин, поэтому тем более важно наладить сотрудничество с турецкими оружейными предприятиями. И это не только производство дронов.

Что касается дронов, то поставлять такое оружие Украине никто, кроме Турции, не был готов. В свое время Турция стала единственной страной, согласившейся поставлять Украине беспилотники. Поэтому Украина также идет на то, чтобы содействовать производству в Турции техники по лицензиям украинских разработок.

— Как вы оцениваете итоги 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией?

— Война закончилась возвращением азербайджанских территорий, и государство Украина поддерживает восстановление территориальной целостности Азербайджана.

— Будет ли полезен для Украины этот опыт?

— Для Украины этот опыт чрезвычайно полезен, так как у нас похожая ситуация с оккупацией украинской территории Россией. В любом случае, мы уверены, что с помощью международного сообщества Украина возвратит свои территории и восстановит целостность страны, как это сделал и Азербайджан.