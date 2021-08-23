На днях армянские СМИ распространили информацию о том, что в селе Бёюк Таглар Ходжавенского района Азербайджана якобы разрушена статуя советского полководца времен Великой Отечественной войны (ВОВ), маршала авиации Советского Союза Сергея Худякова, а также перемещен макет самолета МиГ-17, который располагался перед его домом-музеем в этом населенном пункте.

Как передает Antiseparatin.Az, в связи с этим фактом Координационный совет Российско-армянских организаций обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой вмешаться и воздействовать на азербайджанскую сторону, чтобы «положить конец актам варварства и вандализма в отношении армянских памятников и церквей».

Примечательно, что авторы обращения, в котором международно признанная территория Азербайджана – Карабах, указана как «оккупированная», позабыли упомянуть, что в доме-музее Худякова имеется также стенд, посвященный памяти 45 погибших в годы первой Карабахской войны армянских оккупантов.

Помимо этого, призывая российского президента уберечь находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана памятники, граждане России армянского происхождения обходят стороной многочисленные факты вандализма армянских оккупантов в отношении мемориалов, воздвигнутых в память о советских воинах, погибших во время ВОВ. После освобождения азербайджанской армией оккупированных районов перед широкой общественностью предстала ужасающая картина армянского вандализма. Оставим в стороне то, то армяне вытворяли с историко-культурным наследием азербайджанского народа. Сейчас конкретно речь идет о памятниках, возведенных в честь участников ВОВ.

Об отношении армянских оккупантов к ним, свидетельствуют расстрелянные мемориалы в Джабраильском, Зангиланском и Агдамском районах. Подвергнув эти мемориалы осквернению, оккупанты возвели в городе Ходжавенд памятник пособнику немецких нацистов Гарегину Нжде. Вот таково отношение оккупантов к памяти советских солдат, освободивших мир от фашизма. Памятник Нжде — это смачный плевок в души миллионов россиян, чьи отцы и деды погибли во время ВОВ, а сыновья которых в настоящее время осуществляют миротворческую миссию в Карабахе.

Если Координационный совет Российско-армянских организаций так печется о памяти участников ВОВ, то почему же молчал, когда в 2020 году в Нижнем Новгороде армянин Эдгар Агаджанян повесил вывеску «ШАУРМА» над памятником участникам ВОВ?

Не менее интересным является отношение карабахских армян к российским миротворцам. Судя по нижеприведенному скриншоту они требуют вмешательства российских миротворцев в вопрос якобы разрушения азербайджанскими солдатами статую Худякова, но при этом оскорбляют их.

В принципе чего еще можно ожидать от почитателей Нжде, которые своим вандализмом и человеконенавистничеством ушли недалеко от этого пособника нацистских преступников.

https://antiseparatin.az/tie-reading/%d1%81%d0%b5%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%b8-%d1%83-%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%be/