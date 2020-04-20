Сенаторы США предложили выделить штатам $500 млрд на борьбу с COVID-19

Сенатор-республиканец Билл Кэссиди и сенатор-демократ Боб Менендес предлагают правительству США использовать фонд в размере 500 млрд долларов в ответ на эпидемию коронавируса COVID-19 в рамках нового пакета мер стимулирования, передает агентство «Интерфакс».

Согласно пресс-релизу сенаторов, их законопроект «обеспечивает каждому правомочному субъекту дополнительное финансирование, повышает гибкость для штатов и местных органов власти в использовании средств для восполнения потерь доходов из-за вспышки COVID-19 и направляет дополнительное финансирование в горячие зоны распространения коронавируса для борьбы с пандемией лоб в лоб».

«Мы упорно работали, чтобы убедиться, что государственные и местные органы власти могут поддерживать основные услуги, необходимые для выживания работников и работодателей. Мы должны защитить финансовое будущее американцев», — заявил Кэссиди.

В свою очередь Менендес отметил: «Как бывший мэр, я понимаю, какие невероятные потери несет борьба с этой пандемией в городах, поселках и штатах на фронтах, чтобы вести эту войну и продолжать поддерживать свои местные департаменты здравоохранения, платить учителям и сотрудникам скорой помощи, ремонтировать дороги и поддерживать парки».