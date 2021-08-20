20 августа завершается прием студентов в учреждения профобразования на 2021/2022 учебный год.

Как сообщили в Минобразования, желающие получить профессиональное образование должны зарегистрироваться посредством портала.

Процесс продлится до 18:00 20 августа.

После проверки достоверности информации в электронных заявках зарегистрированных абитуриентов выбор участника по специальностям подтверждается системой. Прием осуществляется на основе среднего балла поступающего по соответствующим предметам, указанным в аттестате. Каждый участвующий в процессе приема, имеет возможность выбрать максимум пять специальностей.

Информация о результатах кандидатов будет размещена в разделе «Мой личный кабинет», а также предоставлена ​​посредством SMS-уведомления.