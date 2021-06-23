В четверг, 24 июня, американская военная делегация прибудет в Турцию с целью обсудить шаги по обеспечению деятельности международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

Об этом, как передает Анадолу, сообщил журналистам в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Продолжаются контакты с американской стороной по вопросу сохранения или прекращения военного присутствия Турции в Афганистане. Все усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности афганского народа», — сказал министр.

«Афганский народ — наши братья. Для безопасности, спокойствия и благополучия наших братьев мы за последние 20 лет вместе с другими странами прилагали все возможные усилия. В частности, в последние шесть лет мы приложили огромные усилия для обеспечения деятельности и технического оснащения международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле», — сказал он.

Министр отметил, что международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле имеет важное значение.

«Продолжение функционирования аэропорта отвечает интересам граждан Афганистана. Ряд стран также прилагают усилия. Решение будет принято с учетом интересов афганского народа, для их безопасности и благополучия. Турецкие военные сейчас присутствуют в Афганистане. Мы не намерены отправлять дополнительные войска. Продолжаем контакты с другими странами. Когда будет принято итоговое решение, будут предприняты необходимые меры, разработан план», — сказал Акар.

Ранее, 17 июня, Белый дом сообщил, что президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе первой двусторонней встречи на полях саммита НАТО (14 июня) договорились по кабульскому аэропорту. Стороны пришли к договоренности о том, что Турция будет играть ведущую роль в обеспечении безопасности кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая после вывода сил НАТО из Афганистана.