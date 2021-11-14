Болгария в воскресенье выбирает главу государства и депутатов 47-го Народного собрания.

В 07:00 по местному времени (09:00 по бакинскому) в стране открылись около 13 тыс. избирательных участков, на которых до 20:00 смогут проголосовать примерно 6,7 млн человек, на 9 399 участках установлены специализированные машины для голосования. Для болгарских граждан за рубежом 750 участков для голосования будут работать в 68 странах мира. В субботу из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с ковидом, свое разрешение на проведение голосования в Окленде отозвала Новая Зеландия.

За ходом выборов будут следить более 4 тыс. наблюдателей, а над подготовкой экзитполов намерены работать сотрудники пяти социологических агентств.

Выборы в Болгарии проводятся в условиях чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса, в связи с чем обязательными являются соблюдение физической дистанции в 1,5 м, ношение защитных масок и проведение дезинфекции. Также созданы более 100 мобильных участков, где при желании смогут проголосовать граждане, находящиеся в день выборов под карантином из-за ковида.

Для обеспечения порядка на избирательных участках мобилизованы силы полиции и жандармерии. (ТАСС)