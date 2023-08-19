19 августа в столице состоялся очередной внутренний субботник по очистке и благоустройству, организованный Исполнительной властью города Баку.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Исполнительной власти города, начиная с утренних часов с использованием техники коммунальных хозяйственных служб была обеспечена чистка 551 центральной улицы и проспектов города средствами, не наносящими вреда природе, а также проведены другие работы по благоустройству.

Отметим, что такие субботники, охватывающие все районы столицы, вносят большой вклад в благоустройство города Баку.